A Gela, madre e figlia hanno conseguito il diploma nello stesso giorno. Entrambe hanno raggiunto il massimo dei voti, completando percorsi di studi diversi. Lorella Sanfilippo e Giordana La Vigna hanno condiviso questa tappa importante, che ha reso il giorno un momento di festa e soddisfazione per entrambe.

Due percorsi diversi, lo stesso traguardo. A Gela il giorno del diploma si è trasformato in un ricordo speciale per Lorella Sanfilippo e la figlia Giordana La Vigna, che hanno concluso il proprio percorso di studi nello stesso giorno. Lorella, 50 anni, ha scelto di rimettersi in gioco tornando tra i banchi di scuola, questa volta da studentessa dei corsi serali dell'istituto alberghiero "Sturzo-Morselli", indirizzo enogastronomia. Per lei il diploma rappresenta un nuovo inizio: dopo aver già conseguito il titolo di studio, ha deciso di affrontare un altro percorso formativo, completando il ciclo di studi con il massimo dei voti. Nello stesso giorno, la figlia Giordana, 18 anni, ha raggiunto un traguardo altrettanto importante: la maturità al liceo scientifico "Elio Vittorini", anche lei con una valutazione di 100100. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Gela, mamma e figlia diplomate lo stesso giorno: per entrambe il massimo dei voti

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La cinquantenne Lorella Sanfilippo e la figlia diciottenne Giordana La Vigna hanno concluso il percorso di studi, insieme e con il massimo dei voti, per entrambe 100/100 x.com