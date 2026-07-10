Ma te l’ho già detto Djokovic perde il controllo dopo la partita | cosa succede

Dopo la partita, il tennista ha perso il controllo, pronunciando frasi irritate e visibilmente frustrate. L’evento si è verificato subito dopo la conclusione del match, con comportamenti che hanno attirato l’attenzione dei presenti. Non ci sono state azioni violente o danni materiali, ma il tono acceso e le parole dure hanno fatto notizia. L’atleta ha manifestato disagio e disappunto, lasciando intendere che la sconfitta abbia pesato molto sul suo stato emotivo.

Ci sono sconfitte che fanno rumore anche quando non volano racchette. E ce ne sono alcune che ti restano addosso perché arrivano proprio dove fa più male: nell’orgoglio, nei sogni, nella convinzione di poterci riprovare ancora una volta. A Wimbledon, stavolta, Novak Djokovic ha scelto una strada rarissima: dire tutto, senza proteggersi. Dopo la semifinale contro Jannik Sinner, il campione serbo si è presentato davanti ai giornalisti con lo sguardo di chi ha capito in fretta come era girata davvero la partita. Nessuna sceneggiatura, nessun “se”, nessun “ma”. Solo una sincerità che, detta da uno come lui, pesa come una sentenza. Il momento in cui Djokovic ferma tutti: una parola e cambia l’aria. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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Djokovic perde il controllo e scaraventa via la pallina dopo che Safiullin ottiene il break nel 3°

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