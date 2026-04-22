L’Italia sta affrontando difficoltà nel rispettare gli obiettivi di deficit stabiliti per l’anno in corso. Secondo fonti ufficiali, al Tesoro si sono registrate tensioni durante la giornata, influenzando le decisioni sulla prossima manovra economica, che sarà anche l’ultima della legislatura attuale. La situazione ha coinvolto incontri e confronti tra i responsabili delle politiche finanziarie del governo, in vista delle prossime scadenze di bilancio.

Al Tesoro, raccontano i bene informati, c’era un po’ di tensione nella mattinata che ha deciso la gittata della prossima manovra, l’ultima della legislatura targata Giorgia Meloni. Ma anche una certa serenità d’animo, figlia della consapevolezza che i compiti a casa l’Italia li aveva fatti per davvero. Quando poi, allo scoccare delle 11, l’Eurostat ha dato il suo verdetto, tutto è improvvisamente diventato più chiaro: almeno per tutto il 2026 l’Italia rimarrà imbrigliata nella procedura di infrazione per deficit, fatta scattare dall’Europa quasi due anni fa. In parole più semplici, spazio sui conti pubblici ridotto, pochissima fantasia, zero alchimie e tanto, tanto, pragmatismo.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - L’Italia perde (per ora) la partita del deficit. Ecco cosa succede adesso

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