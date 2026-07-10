Il Fatto Quotidiano e il sito ilfattoquotidiano.it hanno annunciato la morte della madre di un loro collaboratore. La redazione, insieme alla società Seif e ai dipendenti, si è unita in un messaggio di cordoglio rivolto al collega e alla sua famiglia. La comunicazione non fornisce dettagli sulla causa del decesso o sulla data, limitandosi a esprimere vicinanza in questo momento di lutto.

Le direzioni e le redazioni del Fatto Quotidiano e de ilfattoquotidiano.it, la società Seif e tutti i suoi dipendenti si stringono in un abbraccio al nostro Giampiero Calapà e alla sua famiglia nel difficile momento della perdita della madre Maria. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Lutto per il nostro collega Giampiero Calapà. L’abbraccio delle redazioni del Fatto

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