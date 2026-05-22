Lutto per il collega Franz Baraggino il cordoglio delle direzioni e delle redazioni e della società Seif
Le redazioni de ilfattoquotidiano.it e del Fatto Quotidiano, insieme alla società Seif e ai suoi dipendenti, hanno espresso cordoglio per la scomparsa della madre di un collega. Insieme, hanno inviato un messaggio di vicinanza e solidarietà al collega e alla sua famiglia in questo momento di lutto. La notizia della perdita è stata condivisa attraverso un comunicato ufficiale, che ha sottolineato l’affetto e il sostegno di tutte le parti coinvolte.
Le direzioni e le redazioni de ilfattoquotidiano.it e del Fatto Quotidiano e la società Seif e tutti i suoi dipendenti si stringono in un abbraccio commosso attorno al collega Franz Baraggino e alla sua famiglia nel difficile momento della perdita della madre Mira. Tutti i colleghi di Loft Produzioni, del Fatto Quotidiano e dell’intera società Seif si stringono in un abbraccio carico di affetto attorno alla collega Elena Rosselli e alla sua famiglia nel difficile momento della perdita del caro fratello Luigi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Sullo stesso argomento
Lutto per Antonio Padellaro: il cordoglio della società Seif, dei direttori e delle redazioni del FattoCinzia Monteverdi e il Consiglio di Amministrazione si stringono con grande affetto ad Antonio Padellaro per la perdita della cara moglie Paola.
Democrazia addio? La fine della politica e tre mosse per reagire. L’intervista di Franz Baraggino a Lorenzo De SioFuturo Prossimo di Franz Baraggino – La democrazia è davvero al capolinea o può ancora essere rianimata? A partire da Democrazia addio (Laterza, 6...