Lutto per il collega Franz Baraggino il cordoglio delle direzioni e delle redazioni e della società Seif

Da ilfattoquotidiano.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le redazioni de ilfattoquotidiano.it e del Fatto Quotidiano, insieme alla società Seif e ai suoi dipendenti, hanno espresso cordoglio per la scomparsa della madre di un collega. Insieme, hanno inviato un messaggio di vicinanza e solidarietà al collega e alla sua famiglia in questo momento di lutto. La notizia della perdita è stata condivisa attraverso un comunicato ufficiale, che ha sottolineato l’affetto e il sostegno di tutte le parti coinvolte.

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Le direzioni e le redazioni de ilfattoquotidiano.it e del Fatto Quotidiano e la società Seif e tutti i suoi dipendenti si stringono in un abbraccio commosso attorno al collega Franz Baraggino e alla sua famiglia nel difficile momento della perdita della madre Mira. Tutti i colleghi di Loft Produzioni, del Fatto Quotidiano e dell’intera società Seif si stringono in un abbraccio carico di affetto attorno alla collega Elena Rosselli e alla sua famiglia nel difficile momento della perdita del caro fratello Luigi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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