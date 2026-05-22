Lutto per il collega Franz Baraggino il cordoglio delle direzioni e delle redazioni e della società Seif

Le redazioni de ilfattoquotidiano.it e del Fatto Quotidiano, insieme alla società Seif e ai suoi dipendenti, hanno espresso cordoglio per la scomparsa della madre di un collega. Insieme, hanno inviato un messaggio di vicinanza e solidarietà al collega e alla sua famiglia in questo momento di lutto. La notizia della perdita è stata condivisa attraverso un comunicato ufficiale, che ha sottolineato l’affetto e il sostegno di tutte le parti coinvolte.

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