La famiglia del FattoQuotidiano si allarga | è nato Tommaso il figlio del nostro collega Lorenzo Giarelli e della compagna Francesca Conti
È nato Tommaso, il figlio di Lorenzo Giarelli e Francesca Conti, dipendenti del FattoQuotidiano. La notizia è stata comunicata ufficialmente dalla redazione, che ha espresso entusiasmo per questa nascita. La famiglia del giornale si è arricchita con l’arrivo del nuovo membro, e tutte le sezioni dell’azienda hanno condiviso il momento di festa. Nessuna altra informazione è stata fornita riguardo alle condizioni di salute o alle modalità della nascita.
È nato Tommaso, figlio del nostro Lorenzo Giarelli e di Francesca Conti. Le direzioni, le redazioni e tutta l’azienda festeggiano con gioia questo nuovo arrivo nella nostra grande famiglia. A Lorenzo, Francesca e al piccolo Tommaso gli auguri più affettuosi di tutti noi. Benvenuto Tommaso! L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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