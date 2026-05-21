La famiglia del FattoQuotidiano si allarga | è nato Tommaso il figlio del nostro collega Lorenzo Giarelli e della compagna Francesca Conti

È nato Tommaso, il figlio di Lorenzo Giarelli e Francesca Conti, dipendenti del FattoQuotidiano. La notizia è stata comunicata ufficialmente dalla redazione, che ha espresso entusiasmo per questa nascita. La famiglia del giornale si è arricchita con l’arrivo del nuovo membro, e tutte le sezioni dell’azienda hanno condiviso il momento di festa. Nessuna altra informazione è stata fornita riguardo alle condizioni di salute o alle modalità della nascita.

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