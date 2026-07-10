Lupita Nyong’o e le affermazioni assurde sull’Odissea

Da 361magazine.com 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Eccoci di nuovo a parlare del film Odyssey di Nolan e delle polemiche che porta con sé. Questo film non è ancora uscito e già è nella bocca di tutti negativamente, non immagino dopo. Se la volta scorsa, ho difeso Nolan, e la sua scelta di non invitare gli influencer alla prima, questa volta mi tocca attaccare le affermazioni di una sua attrice, che ha decisamente dimostrato di saperne poco e nulla sul tema di cui parla il film.   Quando un’attrice del calibro di Lupita Nyong’o si prepara a vestire i panni di un personaggio dell’Odissea nel prossimo film di Nolan, è normale che le sue dichiarazioni facciano rumore, e se già ha ricevuto critiche per essere l’interprete di Elena, questa volta si è scavata la fossa da sola. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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