Eccoci di nuovo a parlare del film Odyssey di Nolan e delle polemiche che porta con sé. Questo film non è ancora uscito e già è nella bocca di tutti negativamente, non immagino dopo. Se la volta scorsa, ho difeso Nolan, e la sua scelta di non invitare gli influencer alla prima, questa volta mi tocca attaccare le affermazioni di una sua attrice, che ha decisamente dimostrato di saperne poco e nulla sul tema di cui parla il film. Quando un’attrice del calibro di Lupita Nyong’o si prepara a vestire i panni di un personaggio dell’Odissea nel prossimo film di Nolan, è normale che le sue dichiarazioni facciano rumore, e se già ha ricevuto critiche per essere l’interprete di Elena, questa volta si è scavata la fossa da sola. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Lupita Nyong’o e le affermazioni assurde sull’Odissea

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Odissea di Nolan: Lupita Nyong’o sarà Elena e scattano le polemiche, ma hanno davvero senso?

Lupita Nyong'o, l'ultima follia femminista: "Odissea? Poche donne"Al Grand Hotel San Marino, un hotel 4 stelle con vista sulla Valle del Montefeltro, si trovano attualmente ospiti di alto profilo, tra cui alcune...

Temi più discussi: Le star di The Odyssey, Lupita Nyong'o, Anne Hathaway, Zendaya e Charlize Theron, in press tour sfoggiano beauty look di grande ispirazione: tutti i dettagli; Odissea di Nolan, nuova polemica per le parole di Lupita Nyong'o: In Omero poco spazio alle donne; L'Odissea, Lupita Nyong'o critica Omero: Nel poema poco spazio alle donne; Nolan e l'Odissea delle donne, Charlize Theron: Chris le celebra tutte.

Lupita Nyong'o proved she was a powerhouse performer right from her debut film, earning an Oscar for her incredible performance. This scene is one of my favorites. reddit

Io non ricordo, onestamente, la descrizione fisica di Ulisse, mi fido di chi ha scritto il post, però questo dice tutto perfettamente. La stupidità della polemica e del razzismo endemico che sta venendo fuori. x.com

Anne Hathaway incinta è Penelope, Zendaya e Tom Holland marito e moglie sul red carpet, Lupita Nyong'o risponde a Musk: la première a Parigi di The Odyssey di NolanParigi si ferma per The Odyssey: il cast stellare di Christopher Nolan porta sul red carpet mitologia, glamour e polemiche, tra Anne Hathaway incinta, Zendaya e Tom Holland e la bufera online contro L ... vanityfair.it

Le star di The Odyssey, Lupita Nyong'o, Anne Hathaway, Zendaya e Charlize Theron, in press tour sfoggiano beauty look di grande ispirazione: tutti i dettagliNel cast del colossal diretto da Nolan ci sono le attrici hollywoodiane Lupita Nyong'o, Anne Hathaway, Zendaya e Charlize Theron. Alle prime mondiali del film, i loro beauty look si trasformano in una ... vanityfair.it