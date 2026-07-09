Al Grand Hotel San Marino, un hotel 4 stelle con vista sulla Valle del Montefeltro, si trovano attualmente ospiti di alto profilo, tra cui alcune attrici. La presenza di una clientela vip si aggiunge a quella abituale, che include personaggi dello spettacolo. La struttura è nota per la sua posizione panoramica e per il livello di servizi offerti. Non sono stati forniti dettagli sui nomi degli ospiti o sulle motivazioni del soggiorno.

Una clientela vip al Grand Hotel San Marino che è un elegante hotel 4 stelle affacciato sulla Valle del Montefeltro: dopo tanti attori, ora soggiorna Daniela Iavarone, presidente dell’Associazione Amici della Lirica e madrina dei City Angels Milanesi oltre che organizzatrice di eventi che ospitano il gotha della cultura, dello spettacolo e dell’imprenditoria. Con lei Candida Livatino, la più famosa grafologa italiana che potete leggere su importanti riviste e vedere in tv (entrambe nella foto).Il paesaggio mozzafiato e l'atmosfera che si respira nella Repubblica più antica al mondo valgono sicuramente una visita, ma in più la Serenissima Repubblica di San Marino offre tante possibilità ed elementi curiosi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Lupita Nyong'o, l'ultima follia femminista: "Odissea? Poche donne"

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