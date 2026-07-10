Lupin III e Occhi di Gatto insieme | su Italia2 si accende l'estate del ladro gentiluomo
Dal 13 luglio, Italia2 ha iniziato una programmazione speciale dedicata a Lupin III. La prima trasmissione è un episodio crossover inedito tra Lupin III e Occhi di Gatto. La programmazione prosegue con otto film, trasmessi ogni lunedì alle 21:00 fino a settembre. La scelta fa parte di un ciclo estivo dedicato al personaggio di Lupin III.
Da lunedì 13 luglio Italia 2 lancia il ciclo estivo dedicato a Lupin III: si parte con il crossover inedito Lupin III vs Occhi di Gatto, poi otto film ogni lunedì alle 21:00 fino a settembre. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Lunedi' 13 luglio su Italia 2 doppio appuntamento con i film d'animazione. Alle ore 18:42 One Piece Gold, e a seguire alle ore 21:01 in Prima TV... Lupin III Vs Occhi di Gatto! facebook
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