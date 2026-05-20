Al Teatro Alfieri di Torino debutta Lupin – il musical | il ladro gentiluomo in scena a fine maggio

Da torinotoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Da venerdì 29 a domenica 31 maggio 2026, il palcoscenico del Teatro Alfieri di Torino ospiterà le tappe della produzione "Lupin – il musical", la prima opera di teatro musicale dedicata al celebre ladro gentiluomo della cultura popolare. Lo spettacolo, caratterizzato da un soggetto e libretto. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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