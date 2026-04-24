Lupin III l’incorreggibile ladro gentiluomo dai mille volti

Il 16 aprile 2026 si è verificata una rapina in una banca di piazza Medaglie. L’incidente ha coinvolto un uomo noto come Lupin III, descritto come un ladro con molte identità. La polizia ha avviato le indagini e sta cercando di ricostruire i dettagli dell’evento. Nessuno è rimasto ferito durante l’episodio, e al momento non ci sono informazioni su eventuali complici o movente.

Il 16 aprile 2026, com’è noto ormai a tutti, c’è stata una rapina nella banca a piazza Medaglie d’Oro: tre uomini mascherati hanno tenuto in ostaggio 25 persone, svuotato le cassette di sicurezza e poi sono spariti nel sottosuolo della città attraverso un tunnel scavato per settimane nelle viscere di Napoli, mentre gli elicotteri sorvolavano il quartiere Arenella. La prima cosa che – riflettendo su quel colpo – mi è venuta in mente non è stata la cronaca nera. Leggendo la notizia, prima ancora di chiedermi chi fossero i rapinatori e dove fossero finiti, ho sentito quella fisarmonica suonare nella testa. Perché un colpo così — folle, spettacolare, quasi poetico nella sua impudenza — ha un solo nome possibile, Lupin III (?????, Rupan Sansei ), il ladro gentiluomo più amato della storia degli anime*.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Lupin il musical: il ladro gentiluomo arriva a RomaCosa: Il debutto nazionale di Lupin, il musical, una produzione originale dedicata al celebre ladro gentiluomo. Leggi anche: Arsenio Lupin: il ladro gentiluomo “rapisce” con il suo musical Contenuti e approfondimenti La serie con la giacca rosa che conclude le avventure televisive di Lupin III.Lupin, l'incorreggibile Lupin è la terza serie televisiva sul celebre ladro gentiluomo, che indossa in questa terza parte una giacca rosa. La serie è stata trasmessa per la prima volta in Giappone nel ... mymovies.it Lupin, l'incorreggibile LupinTerza serie animata dedicata al personaggio di Monkey Punch Lupin III. Realizzata nella prima metà degli anni 80, qualche anno dopo la conlusione della seconda, non differisce da questa quanto la ... repubblica.it