Lupi orsi linci e sciacalli dorati | la mappa della loro presenza in Lombardia

Il rapporto annuale sui 'Grandi carnivori 2025' segnala un incremento della presenza di lupi in Lombardia, mentre le misure di prevenzione sembrano essere più efficaci. Nel documento si evidenziano anche la presenza di orsi, linci e sciacalli dorati nella regione. I dati si riferiscono alla regione Lombardia e sono aggiornati al 2025.

Milano, 10 luglio 2026 – Cresce la presenza del lupo in Lombardia, ma aumenta l'efficacia delle misure di prevenzione dai danni causati dai predatori. Il dato emerge dal rapporto annuale sui 'Grandi carnivori 2025', documento che registra la presenza di lupi, orsi, linci e sciacalli dorati sul territorio regionale. Gli interventi di prevenzione . A fronte di un incremento dei primi (sono almeno 40 le unità riproduttive segnalate lo scorso anno, contro le 28 del 2024), le Unità di intervento di prevenzione dei danni da grandi carnivori, costituite da professionisti del settore, hanno condotto 49 interventi a sostegno degli allevatori, inclusa la cessione in prestito gratuito di 29 recinti elettrificati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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