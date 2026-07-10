in lombardia aumentano i lupi e gli orsi sia sulle montagne che in pianura poche tracce di linci e sciacalli dorati

In Lombardia, nel 2025, sono stati rilevati 3.454 segni di presenza di grandi carnivori, tra avvistamenti, foto e campioni biologici. Si registra un aumento di lupi e orsi sia in aree montane sia in pianura. Sono state individuate almeno 40 unità riproduttive, suddivise in 32 branchi e 4 coppie. Poche tracce di linci e sciacalli dorati sono state trovate nella regione.

Aumentano i lupi sia sulle montagne, sia in pianura. Secondo il «Rapporto grandi carnivori della Regione Lombardia» nel 2025 sono stati raccolti 3.454 segni della loro presenza tra avvistamenti, foto e campioni biologici, che permettono di stimare la circolazione di almeno 40 unità riproduttive di cui 32 branchi e 4 coppie. Altri due branchi e due coppie sono invece da confermare. Di queste unità riproduttive, 30 vivono solo in Lombardia, 10 si spostano verso la Svizzera o altre Regioni. I dati sono in crescita rispetto al 2024, quando le unità censite erano 28. Nel corso dell’anno 31 lupi sono stati trovati morti, soprattutto a causa di incidenti stradali. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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