Un'artista ha raccontato di aver partecipato a una manifestazione a favore della Flotilla, trovandosi di fronte a agenti di polizia in tenuta antisommossa, un’esperienza che le ha lasciato un’impressione forte. Ha inoltre commentato le critiche di un musicista a chi si espone pubblicamente, sottolineando la sua difficoltà a rimanere in silenzio. Nel frattempo, un album uscito nel 1997 ha segnato l’ingresso di una nuova cantautrice nella scena musicale italiana, nota per le sue canzoni in inglese e uno stile innovativo.

L’album “Pipes & Flowers” è uscito il 22 settembre 1997 e ha consegnato alla musica italiana una nuova protagonista, una cantautrice italiana dalla penna raffinata che cantava in perfetto inglese e con una visione del futuro dal punto di vista musicale innovativo. Elisa debuttava così, con la benedizione di Caterina Caselli, imponendosi con il suo talento. Per festeggiare trent’anni di musica, la cantautrice di Monfalcone ha annunciato il grande evento “Soundtrack ’97-’27”, in programma sabato 11 settembre 2027 alla RCF Arena di Campovolo. I cancelli si apriranno alle ore 9 per un’esperienza immersiva totale, pensata come una vera e propria “città temporanea” dedicata alla musica, alla creatività, al benessere e alla sostenibilità. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Elisa: “Ho manifestato per la Flotilla, mi sono ritrovata di fronte ai poliziotti in tenuta antisommossa. Mi ha fatto molta impressione. De Gregori contro gli artisti che si espongono? Non riesco a stare in silenzio”

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