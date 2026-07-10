Il Belgio affronta questa sera la Spagna nei quarti di finale dei Mondiali, con la possibilità di sfidare la Francia in semifinale. Romelu Lukaku, presenza titolare, ha segnato tre gol e fornito un assist in 199 minuti di gioco nel torneo. La squadra conta su di lui come riserva di lusso. La partita si svolge alle 21 ora italiana.

Questa sera alle 21 (ora italiana) il Belgio affronterà la Spagna per i quarti di finale dei Mondiali; la vincente sfiderà la Francia in semifinale. I Diavoli Rossi sperano di poter contare su Romelu Lukaku, che ha segnato finora 3 reti e fornito un assist. Le Parisien dedica un elogio a quello che è si è dimostrato finora “ una leggenda diventata riserva di lusso “, scrive il quotidiano francese. La rinascita di Lukaku col Belgio. A 33 anni, il miglior marcatore della storia del Belgio, in forma fisica precaria dopo una stagione fallimentare sul piano sportivo e logorante su quello mentale, sboccia in un ruolo da fratello maggiore e da jolly nel finale di partita. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Lukaku la riserva di lusso del Belgio, tre gol in 199 minuti giocati

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Lukaku al Mondiale, un gol ogni 67 minuti giocati

Lukaku e De Bruyne ai Mondiali: la beffa per il Napoli, solo 6 minuti giocati insiemeKevin De Bruyne e Romelu Lukaku sono stati convocati dal ct Rudi Garcia per i Mondiali 2026 con il Belgio.

Temi più discussi: Il nuovo Lukaku; Milan, la cessione di Gimenez diventa impossibile: il piano di Amorim per il Bebote; Bucchioni contro Lukaku: Non deve indossare più la maglia del Napoli, nemmeno da riserva; Napoli, per Allegri è Lukaku la priorità: Max convoca Pastorello per decidere il suo futuro e del mercato.

Bucchioni contro #Lukaku: Non deve indossare più la maglia del Napoli, nemmeno da riserva Il noto giornalista sportivo critica aspramente Romelu Lukaku, attaccante del Napoli ora impegnato al Mondiale con il Belgio. LEGGI QUI areanapoli.it/share/ x.com

Lukaku: Anno difficile, ho parlato coi medici: se gioco 60 minuti mi autodistruggoRomelu Lukaku si confessa. In un momento cruciale del Mondiale, l'attaccante belga di proprietà del Napoli ha rilasciato una lunga intervista toccando diversi temi caldi: dal confronto con i big del c ... msn.com

Lukaku: Prima il Belgio, poi Romelu: è così da anni. Spagna? Non giochiamo per perdereIl centravanti del Napoli e del Belgio ha preso la parola in conferenza stampa in vista del quarto di finale del Mondiale con la Roja. Romelu Lukaku suona la carica in vista del quarto di finale del M ... tuttomercatoweb.com