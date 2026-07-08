Romelu Lukaku ha segnato un gol ogni 67 minuti durante il Mondiale. Oltre alle reti, è stato notato anche per i suoi festeggiamenti, tra cui la cosiddetta Trump Dance, che ha attirato l’attenzione sui media. Durante la partita, ha segnato il quarto gol contro gli Stati Uniti, diventando protagonista anche attraverso i festeggiamenti.

Non è solo Trump Dance. Romelu Lukaku si preso la scena. Con i gol e con la Trump Dance. Le copertine mondiali se l’è prese con i festeggiamenti del quarto gol agli Stati Uniti. La Trump Dance è stata la pubblica derisione del tentativo di inquinare il Mondiale con l’assurda decisione di sottrarre la squalifica all’americano Balogun dopo le pressioni di Trump a Infantino. Lukaku oggi è celebrato su tutti i giornali. Scrive Repubblica con Emanuela Audisio che gli Usa escono con una batosta e con la derisione mondiale: “Lukaku (33 anni), un cecchino che entra dalla panchina che dopo aver segnato si mette a fare con gli altri la Trump Dance sulle note di YMCA dei Village People. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Lukaku al Mondiale, un gol ogni 67 minuti giocati

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