Una donna di 33 anni è stata uccisa a coltellate durante una lite con l’ex compagno in una abitazione a Loreto. La vittima, madre di famiglia, è deceduta sul posto. L’uomo è stato fermato dalla polizia e portato in caserma. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare nulla. La scena è stata isolata per gli accertamenti. La vittima lascia un figlio.

Loreto (Ancona), 10 luglio 2026 – Choc a Loreto (Ancona), una donna è stata uccisa a coltellate. La morte sarebbe avvenuta in casa al culmine di una lite con l'ex compagno. La vittima è Luigia Fortunato, una mamma di 33 anni originaria di Cerignola (Foggia). E’ stata trovata nell'abitazione in via Bramante. Secondo le prime informazioni, l'allarme sarebbe stato dato al 112 da alcuni residenti che hanno visto l'uomo, 35 anni, barcollante in strada, in evidente stato di choc e con gli indumenti completamente intrisi di sangue, che diceva di aver ucciso la sua ex compagna. Sentendo la frase “L’ho ammazzata”, alcuni passanti hanno subito chiamato il 112 facendo giungere sul posto ambulanze e carabinieri. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Luigia uccisa a coltellate dall’ex compagno, era una mamma di 33 anni. La diretta

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Omicidio a Loreto: Luigia, mamma di 33 anni, uccisa a coltellate dall’ex compagno. La direttaA Loreto, una donna di 33 anni è stata uccisa a coltellate dall'ex compagno durante una lite in casa.

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Luigia Fortunato 33 anni uccisa nella propria abitazione a coltellate dall’ex compagno in provincia di Ancona. #Femminicidio x.com

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