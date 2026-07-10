Omicidio a Loreto | mamma di 33 anni uccisa a coltellate dall’ex compagno La diretta

Una donna di 33 anni è stata uccisa a coltellate in una casa a Loreto, Ancona. La vittima è morta durante una lite con l’ex compagno. La polizia è intervenuta sul posto e sta indagando sull’accaduto. Non sono stati forniti dettagli sulle circostanze dell’omicidio o sul movente. La donna è deceduta in seguito alle ferite riportate durante il confronto.

Loreto (Ancona), 10 luglio 2026 – Choc a Loreto (Ancona), una donna è stata uccisa a coltellate. La morte sarebbe avvenuta in casa al culmine di una lite con l'ex compagno. La vittima è Luigia Fortunato, una mamma di 33 anni originaria di Cerignola. E’ stata trovata nell'abitazione in via Bramante a Loreto. Secondo le prime informazioni, l'allarme sarebbe stato dato al 112 da alcuni residenti che hanno visto l'uomo, 35 anni, barcollante in strada che diceva di aver ucciso la sua ex compagna. L'uomo poi è stato fermato dai carabinieri in strada e portato nella caserma di Porto Recanati (Macerata). Luigia era molto conosciuta nella cittadina mariana dove lavorava prima come cameriera in un ristorante e, ora, come operaia in una ditta della zona. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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