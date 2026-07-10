Una donna di 33 anni è stata uccisa a coltellate nella sua abitazione. L’autore del delitto, un uomo di 36 anni, si è costituito poco dopo ai carabinieri. Dopo l’omicidio, è stato inviato un messaggio che ha aggravato la situazione, secondo quanto riferito. La vittima e l’uomo avevano avuto un confronto precedente.

La 33enne di Cerignola è stata accoltellata nella sua abitazione, Sami Khemaies si è costituito poco dopo ai carabinieri. L’ennesimo confronto, poi la violenza e infine un messaggio che rende ancora più drammatica una vicenda destinata a lasciare il segno. A Loreto, in provincia di Ancona, l’ omicidio di Luigia Fortunato, 33 anni, continua a far emergere particolari inquietanti. Dopo averla uccisa a coltellate nella casa di via Bramante, il suo ex compagno, Sami Khemaies, cittadino tunisino di 39 anni, si sarebbe presentato dai carabinieri confessando il delitto. Ma tra gli elementi ora al centro dell’inchiesta ci sarebbe anche un messaggio che l’uomo avrebbe inviato alla madre della vittima: «Ho ucciso tua figlia». 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Luigia Fortunato uccisa dall’ex a Loreto: spunta un messaggio agghiacciante inviato dopo il delitto

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Luigia Fortunato uccisa a coltellate dall'ex, aveva 33 anni. La lite per il figlio conteso

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