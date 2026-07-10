Una donna di 33 anni è stata uccisa dall’ex compagno. La vittima, residente a Loreto, lavorava come cameriera e aveva un figlio di otto anni. Proveniva da Foggia e si era trasferita nelle Marche da tempo. La sua ultima foto insieme all’assassino è stata trovata sui social network. L’omicidio è avvenuto in casa, e l’uomo è stato arrestato dai carabinieri. La donna era descritta come piena di energia e sempre con la carica giusta.

Aveva 33 anni, un figlio di 8 e una vita costruita lontano da Foggia, la sua città d'origine. Luigia Fortunato, per tutti "Gina", viveva da tempo a Loreto, nelle Marche, dove lavorava come cameriera - un impiego che in passato l'aveva portata anche a Castelfidardo. È morta nella notte tra il 9 e il 10 luglio, uccisa a coltellate dall'ex compagno nell'appartamento in cui viveva, in via Bramante. Chi era Luigia Fortunato Chi conosceva Luigia Fortunato la ricorda come una donna solare, sempre piena di energia, capace di trasmettere entusiasmo a chi le stava intorno. Partecipava attivamente alla vita della comunità: era... 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Luigia Fortunato uccisa dall'ex a 33 anni, chi era: «Piena di euforia, sempre con la carica giusta». L'ultima foto insieme all'assassino

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Luigia Fortunato uccisa a coltellate dall'ex, aveva 33 anni. La lite per il figlio conteso

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Luigia uccisa a coltellate dall’ex compagno, era una mamma di 33 anni. La direttaUna donna di 33 anni è stata uccisa a coltellate durante una lite con l’ex compagno in una abitazione a Loreto.

Temi più discussi: Ho ucciso la mia ex, 39enne confessa il femminicidio ai passanti. Luigia Fortunato aggredita a coltellate a Loreto; Femminicidio a Loreto, Luigia Fortunato uccisa con decine di coltellate dal marito; Loreto, Luigia Fortunato uccisa in casa a coltellate dall’ex compagno; Luigia Fortunato uccisa a coltellate dall'ex, aveva 33 anni. La lite per il figlio conteso poi la confessione: L'ho ammazzata.

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