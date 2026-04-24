Previsioni traffico weekend 25 aprile 2026 | la situazione sulle Autostrade nessun bollino rosso

Le previsioni di traffico per il fine settimana del 25 aprile 2026 sono state diffuse da Viabilità Italia, l’organismo diretto dal responsabile del Servizio Polizia Stradale. Secondo i dati, sulle autostrade italiane non sono previsti bollini rossi, indicando condizioni di traffico meno intense rispetto ad altre occasioni. La situazione si presenta dunque abbastanza tranquilla, con flussi di veicoli gestibili e senza particolari criticità previste.

Le Previsioni di traffico del weekend del 25 aprile 2026 di Viabilità Italia, l’organismo presieduto dal direttore del Servizio Polizia Stradale. Tra sabato e domenica si prevede un significativo incremento dei flussi di traffico lungo l’intera rete viaria nazionale che si trascinerà fino a lunedì ma senza particolari criticità da bollino rosso.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Ponte 25 aprile, le previsioni del traffico: la situazione sulle autostrade e sulla rete AnasNei primi due ponti primaverili del 2026, in occasione della Festa della Liberazione e del 1° maggio, Festa dei Lavoratori, sulla rete stradale e... Autostrade: sabato e Pasquetta con il bollino rosso, le previsioni del trafficoPossibili code soprattutto fino al termine della mattinata, il bollino rosso torna poi anche tra lunedì 6 e martedì 7 aprile Dopo un venerdì... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Maxi ponte di primavera: guida all'esodo del 25 aprile e 1° maggio; Traffico intenso nel weekend, bollino rosso venerdì: i dettagli; Maxi ponte di primavera, occhi puntati sulla viabilità: previsioni del traffico, stop ai mezzi pesanti; Traffico ponti di primavera 2026: triplo bollino rosso per il 1° maggio | Quattroruote.it. Previsioni traffico weekend 25 aprile 2026: la situazione sulle Autostrade, nessun bollino rossoLe Previsioni di traffico del weekend del 25 aprile 2026 di Viabilità Italia, l’organismo presieduto dal direttore del Servizio Polizia Stradale ... fanpage.it Traffico 24, 25 e 26 aprile 2026: previsioni per il weekend della LiberazioneIl ponte del 25 aprile 2026 si preannuncia intenso con flussi di traffico elevati verso le principali località turistiche italiane. sicurauto.it Traffico: info e previsioni dal 23 aprile al 3 maggio su strade e autostrade #MOBILITÀ #traffico #infotraffico . Leggi l'articolo - facebook.com facebook Traffico: info e previsioni dal 23 aprile al 3 maggio su strade e autostrade dlvr.it/TSBLwW #MOBILITÀ #traffico #infotraffico #previsionitraffico x.com