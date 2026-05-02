Autostrade | domenica da bollino rosso le previsioni di traffico

Domenica 3 maggio 2026 si prevede una giornata con traffico intenso sulla rete autostradale ligure, a causa dei rientri dai ponti di inizio mese. Le previsioni indicano un bollino rosso per tutta la giornata, con possibili congestioni e rallentamenti lungo le principali arterie stradali. Le autorità invitano gli automobilisti a pianificare con anticipo i loro spostamenti e a consultare le informazioni sul traffico prima di partire.

La giornata di domenica 3 maggio 2026 si preannuncia come momento critico per la rete autostradale ligure per via dei rientri. Le previsioni indicano tempi di percorrenza molto superiori alla media su tutte le direttrici principali, con una forte concentrazione di bollini rossi durante l'intera.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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