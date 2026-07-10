L’Ue pronta a tutto per far spiare i nostri cellulari

L’Europarlamento ha votato per la terza volta una deroga alla normativa sulla privacy digitale, resuscitando il regolamento Chat control. Con la scusa della lotta alla pedopornografia, le piattaforme avranno accesso ai nostri cellulari. No di Lega e Fdi. La Commissione europea, che ha spinto per ripristinare la deroga, cede alle azioni di lobbying dei giganti della tecnologia e calpesta diritti inviolabili dei cittadini, riattivando il regolamento Chat control 1.0 che abbatte la privacy e, per questo, era già stato seppellito dal Parlamento europeo. Di nuovo, si consente a piattaforme come Meta, Google e Microsoft di scansionare i messaggi privati e quelli sulle piattaforme, senza mandato o sospetto preventivo, esercitando un sistema di sorveglianza, di controllo di massa e orientando le scelte dei consumatori. 🔗 Leggi su Laverita.info

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Multi SubI Signed a Contract Marriage—Then Lost Him for Nine Years

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