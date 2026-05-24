Nathan Trevallion | Catherine è pronta a collaborare per il benessere dei nostri figli L’hanno abbracciata la scorsa settimana

Nathan Trevallion ha dichiarato che Catherine è disponibile a collaborare per il bene dei loro figli. Ha aggiunto che la scorsa settimana è stata abbracciata, senza fornire ulteriori dettagli. L’intervista, condotta da Mario Giordano, sarà trasmessa questa sera su Retequattro. Non sono state rese note altre informazioni sul contesto o sulle circostanze di tali dichiarazioni.

«Catherine è pronta a collaborare per il benessere dei nostri figli». Queste le dichiarazioni di Nathan Trevallion in un’intervista a “Fuori dal coro”, condotto da Mario Giordano, che andrà in onda su Retequattro questa sera. «Questa prova ci ha reso più uniti, più innamorati e forti di prima – ha detto nell’intervista realizzata da Raffaella Regoli – Appena i bambini torneranno a casa li porteremo in spiaggia. Ricominceremo a vivere ». Il primo incontro protetto la scorsa settimana. Adesso Nathan vive, insieme a Catherine, nella nuova casa, dove spera di poter presto accogliere i suoi figli e riunire la famiglia. E spiega: «Io tutte le mattine vado a Vasto alla casa-famiglia. 🔗 Leggi su Open.online

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