L’Ue contro Meta per il design di Instagram e Facebook | le accuse

Da lettera43.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Commissione europea ha aperto un procedimento contro Meta, accusando le piattaforme Instagram e Facebook di aver progettato le interfacce in modo da generare dipendenza. Secondo le accuse, il design dei due social network viola la legge sui servizi digitali, approvata di recente, che mira a regolamentare le pratiche delle grandi piattaforme online. La contestazione riguarda principalmente le caratteristiche che incentivano l’uso prolungato e compulsivo delle applicazioni.

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Ritenendo che il design di Instagram e Facebook crei dipendenza, la Commissione europea ha contestato in via preliminare a Meta una violazione della legge sui servizi digitali (Dsa). Se le conclusioni verranno confermate, il colosso di Mark Zuckerberg rischia una multa fino al 6 per cento del fatturato annuo mondiale. Le app di Facebook e Instagram (e WhatsApp) su uno smartphone (Ansa). Perché il design dei due social creerebbe dipendenza. Nel mirino in particolare lo scroll infinito, l’ autoplay, le notifiche push e le raccomandazioni altamente personalizzate (grazie ai like): secondo l’esecutivo Ue si tratta di strumenti che favoriscono un uso compulsivo delle piattaforme social, con rischi per il benessere fisico e mentale degli utenti, in particolare minorenni e persone vulnerabili. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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