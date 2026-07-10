Il design di Instagram e Facebook crea dipendenza | Ue contro Meta

Da lapresse.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Commissione europea ha accusato Meta di aver violato il Digital Services Act per il modo in cui sono stati progettati Instagram e Facebook. Secondo l’ente, il design delle piattaforme favorisce la dipendenza degli utenti. La comunicazione ufficiale sottolinea che l’azienda ha agito in contrasto con le norme europee sulla trasparenza e la responsabilità digitale. La questione riguarda le modalità con cui le piattaforme sono state sviluppate per mantenere gli utenti online più a lungo.

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Meta ha violato il Digital Services Act per la progettazione che crea dipendenza di Instagram e Facebook. Lo ha comunicato la Commissione europea. Commissione Ue: “Il design di Meta crea dipendenza”. L’indagine si concentra “su funzionalità come lo scorrimento infinito, la riproduzione automatica, le notifiche push e i sistemi di raccomandazione altamente personalizzati delle piattaforme”, sostiene Bruxelles, secondo cui Meta “non ha valutato adeguatamente i rischi derivanti dalla sua progettazione, che crea dipendenza per il benessere fisico e mentale degli utenti, compresi i minori e gli adulti vulnerabili”. Inoltre, per la Commissione,... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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