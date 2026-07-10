La Commissione europea ha accusato Meta di aver violato il Digital Services Act per il modo in cui sono stati progettati Instagram e Facebook. Secondo l’ente, il design delle piattaforme favorisce la dipendenza degli utenti. La comunicazione ufficiale sottolinea che l’azienda ha agito in contrasto con le norme europee sulla trasparenza e la responsabilità digitale. La questione riguarda le modalità con cui le piattaforme sono state sviluppate per mantenere gli utenti online più a lungo.

Meta ha violato il Digital Services Act per la progettazione che crea dipendenza di Instagram e Facebook. Lo ha comunicato la Commissione europea. Commissione Ue: “Il design di Meta crea dipendenza”. L’indagine si concentra “su funzionalità come lo scorrimento infinito, la riproduzione automatica, le notifiche push e i sistemi di raccomandazione altamente personalizzati delle piattaforme”, sostiene Bruxelles, secondo cui Meta “non ha valutato adeguatamente i rischi derivanti dalla sua progettazione, che crea dipendenza per il benessere fisico e mentale degli utenti, compresi i minori e gli adulti vulnerabili”. Inoltre, per la Commissione,... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - “Il design di Instagram e Facebook crea dipendenza”: Ue contro Meta

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«Instagram e Facebook danno dipendenza come le droghe pesanti», la commissione Ue contro Meta

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Ue contro Meta: Il design di Instagram e Facebook crea dipendenzaMeta ha violato il Digital Services Act per la progettazione che crea dipendenza di Instagram e Facebook. Lo ha comunicato la Commissione europea. lapresse.it

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