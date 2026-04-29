Ue contro Meta | non tutela gli under 13 su Instagram e Facebook

L'Unione Europea ha avviato un procedimento contro Meta, accusando la piattaforma di non aver messo in atto adeguate protezioni per gli utenti di età inferiore ai 13 anni su Instagram e Facebook. La disputa riguarda specificamente le misure di tutela dei minori, con il rischio di sanzioni che potrebbero arrivare fino al 6% del fatturato della società. La questione riguarda la responsabilità della piattaforma nel garantire la sicurezza dei più giovani online.

Ue contro Meta: la piattaforma non tutela gli under 13 su Instagram e Facebook. E le conseguenze potrebbero essere pesanti: Meta rischia una sanzione salata, fino al 6% del fatturato. La Commissione europea, infatti, ha riscontrato che in via preliminare Instagram e Facebook di Meta violano il Digital Services Act (Dsa) per non aver identificato, valutato e mitigato adeguatamente i rischi derivanti dall'accesso ai loro servizi da parte di minori di 13 anni. Facebook, Instagram e gli under 13. Nonostante i termini e le condizioni di Meta stabiliscano a 13 anni l'età minima per accedere in sicurezza a Instagram e Facebook, osserva l'Esecutivo europeo, le misure adottate dall'azienda per far rispettare tali restrizioni non sembrano essere efficaci.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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