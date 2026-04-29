Meta non tutela gli under 13 su Instagram e Facebook | Ue contro la piattaforma

L’Unione Europea ha accusato Meta di non aver protetto adeguatamente i minori di 13 anni su Instagram e Facebook. La questione riguarda la mancanza di misure efficaci per tutelare questa fascia di utenti, nonostante le normative europee sulla privacy e sulla sicurezza online. Se le accuse saranno confermate, la società potrebbe ricevere una multa che potrebbe arrivare fino al 6% del suo fatturato globale.

Ue contro Meta: la piattaforma non tutela gli under 13 su Instagram e Facebook. E le conseguenze potrebbero essere pesanti: Meta rischia una sanzione salata, fino al 6% del fatturato. La Commissione europea, infatti, ha riscontrato che in via preliminare Instagram e Facebook di Meta violano il Digital Services Act (Dsa) per non aver identificato, valutato e mitigato adeguatamente i rischi derivanti dall'accesso ai loro servizi da parte di minori di 13 anni. Facebook, Instagram e gli under 13. Nonostante i termini e le condizioni di Meta stabiliscano a 13 anni l'età minima per accedere in sicurezza a Instagram e Facebook, osserva l'Esecutivo europeo, le misure adottate dall'azienda per far rispettare tali restrizioni non sembrano essere efficaci.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Meta non tutela gli under 13 su Instagram e Facebook: Ue contro la piattaforma Notizie correlate Sfida a Facebook, Instagram e X, l'Ue vuole farsi la propria piattaforma social europeaAddio Facebook, X e Instagram, arriva il social network della Commissione Europea. Meta down: Instagram, Whatsapp e facebook non funzionanoNella mattina del 9 aprile le principali piattaforme del gruppo Meta hanno cessato di funzionare. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Passa la Class Action del Ctcu: prima vittoria contro Meta; La Turchia vieta i social ai minori di 15 anni. E Meta permette ai genitori di leggere le conversazioni dei propri figli con l'intelligenza artificiale; Centro Tutela Consumatori Utenti: azione di classe contro Meta per il data scraping di Facebook; Da Bolzano class action contro il data leak di Facebook, Meta: Azione priva di fondamento. Ue contro Meta: non tutela i minori di 13 anni su Instagram e FacebookIndagine preliminare sul rispetto delle norme a tutela dei minori. Se confermate, le violazioni potrebbero portare a sanzioni fino a un massimo del 6% del fatturato annuo ... rainews.it L'Ue contro Meta: «Instagram e Facebook violano le regole di tutela per i minori di 13 anni»Se confermate, le violazioni accertate in via preliminare dalla Commissione europea potrebbero portare a sanzioni fino al 6% del fatturato annuo dell'azienda di Zuckerberg. «I bambini possono facilmen ... corriere.it Elon Musk continua a sfidare l'universo Meta e non solo. Cos'è XChat: https://fanpa.ge/OaqyV - facebook.com facebook William Kay Blacklock “Dalla meta mai non toglier gli occhi.” Manzoni @Rebeka80721106 @agustin_gut @PasqualeTotaro @BrindusaB1 @dianadep1 @ValerioLivia @ManuelaDora @LunaLeso @GuernseyJuliet @annamarylight @DavLucia @scastaldi9 x.com