Durante controlli antidroga a Lucca, sono stati sequestrati cinque chili di cocaina nascosti in due auto utilizzate come punti di spaccio. Un uomo di 34 anni è stato arrestato in flagranza di reato dalla Polizia di Stato. La sostanza stupefacente è stata trovata durante una perquisizione e il fermo è stato effettuato sul posto. Le forze dell'ordine hanno inoltre sequestrato le auto coinvolte nell’attività illecita.

LUCCA – Un 34enne albanese è stato arrestato in flagranza di reato dalla Polizia di Stato dellaQuestura di Lucca con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’uomo, secondo quanto ricostruito dagliinvestigatori, avrebbe ricoperto un ruolo di fornitore nell’ambito del traffico di cocaina attivo sul territorio provinciale, in particolarenella zona della Versilia e di Forte dei Marmi.L’arresto è scattato nel pomeriggio del 9 luglio, al termine di un’attività investigativa condotta dalla Squadra Mobile di Lucca nell’ambito dei servizi mirati alla repressione dello spaccio didroga. Gli agenti, dopo un’attenta fase di monitoraggio delle piazze di spaccio presenti sul territorio, avrebbero individuato il 34ennecome uno dei soggetti coinvolti nella distribuzione dello stupefacente. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

Segui gli aggiornamenti su Lucca.

© Firenzepost.it - Lucca, controlli antidroga: 5 chili di cocaina in due auto usate come minimarket dello spaccio. Arrestato 34enne

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Nascondeva 71 chili di droga sul furgone. Arrestato 24enne francese

Notizie e thread social correlati

Droga e cocaina nell'auto, un 34enne arrestato per spaccioDurante un controllo stradale tra il casello Valdichiana e Foiano della Chiana, i carabinieri del Radiomobile di Cortona hanno fermato un'auto e...

Trovato con cocaina e denaro. Arrestato 34enne per spaccioDurante un servizio di controllo stradale tra il casello Valdichiana e Foiano della Chiana, i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Cortona...