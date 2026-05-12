Durante un servizio di controllo stradale tra il casello Valdichiana e Foiano della Chiana, i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Cortona hanno fermato un’autovettura. Nel corso del controllo, hanno trovato un uomo di 34 anni in possesso di cocaina e denaro. L’individuo è stato arrestato con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. La vicenda è ancora in fase di approfondimento da parte delle forze dell’ordine.

Blitz anti-droga dell’Arma. I carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Cortona, durante un posto di controllo eseguito tra il casello Valdichiana e il comune di Foiano della Chiana, hanno sottoposto ad accertamenti un’autovettura. Alla guida c’era un 34enne della provincia di Siena che, sin dalle prime fasi dell’attività condotta dai militari dell’Arma, ha manifestato evidenti segni di agitazione e nervosismo. Proprio l’atteggiamento dell’uomo ha indotto i militari dell’Arma ad approfondire il controllo. Sottoposto a perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso di 7 dosi di cocaina e 230 euro in contanti. Considerato quanto rinvenuto, i carabinieri hanno esteso le operazioni di perquisizione anche al domicilio dell’uomo, rinvenendo e sequestrando un bilancino di precisione.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Trovato con cocaina e denaro. Arrestato 34enne per spaccio

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Trovato con più di un kg di droga, arrestato

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