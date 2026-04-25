Sabato 11 luglio 2026, a Villa Manin, si terrà il concerto dei Duran Duran. La band britannica, attiva dagli anni Ottanta, si esibirà in un evento che attirerà probabilmente molti appassionati di musica. La data e il luogo sono stati annunciati ufficialmente, confermando la presenza di uno degli artisti più riconoscibili del panorama musicale internazionale. L’evento rappresenta un’occasione per ascoltare dal vivo le hit che hanno segnato diverse generazioni.

L’estate italiana si prepara ad accogliere una delle band più iconiche e influenti della storia della musica: i Duran Duran annunciano tre concerti-evento nel nostro Paese, in tre tra i luoghi più suggestivi e prestigiosi d’Italia, per vivere delle serate assolutamente uniche, in cui l’energia e il carisma di una band leggendaria incontreranno scenari di incomparabile bellezza. Il 7 luglio all’Arena di Verona, il 9 luglio alla Reggia di Caserta e sabato 11 luglio a Villa Manin a Codroipo (UD). Quest’ultima – promossa dalla Regione Friuli Venezia Giulia e inserita nel programma di “GoToPordenone&Friends” – sarà l’unica data anche per i fan austriaci, sloveni e croati, ovvero un’occasione davvero speciale per tutta l’area alpino-adriatica.🔗 Leggi su Udine20.it

© Udine20.it - DURAN DURAN sabato 11 luglio 2026 a Villa Manin

Notizie correlate

Duran Duran 11 luglio 2026 a Villa ManinL’11 luglio 2026 i Duran Duran saranno in concerto a Villa Manin, Codroipo (UD), per uno degli appuntamenti più attesi dell’estate musicale italiana.

Leggi anche: Duran Duran in concerto a Villa Manin l’11 luglio 2026: unica data friulana del tour italiano

Una raccolta di contenuti

Argomenti più discussi: Duran Duran: nuovo singolo con Nile Rodgers e tre date in Italia nel 2026; Si chiama Free To Love il nuovo singolo dei Duran Duran (con Nile Rodgers); DURAN DURAN guarda il video del nuovo singolo Free To Love con NILE RODGERS; Duran Duran, Free To Love, il nuovo singolo con Nile Rodgers tra discomusic e libertà.

Eventi: Fedriga, Duran Duran a Villa Manin orgoglio per FvgTrieste, 16 feb - Ã motivo di grande orgoglio per la Regione Friuli Venezia Giulia poter accogliere una delle band piÃ¹ iconiche della storia della musica internazionale come i Duran Duran, che ... ilgazzettino.it

Il 27 aprile, a Villa Manin, la Piazza Tonda si anima con il rugby TAG e l’energia dei giovani talenti del Friuli Venezia Giulia. Oltre mille studenti, dalle primarie alle superiori, si ritroveranno per la giornata finale del progetto: - facebook.com facebook

#cartoline #FVG Giornalfoto — Villa Manin di Passariano Codroipo (UD), 1968 x.com