Lotta doppio bronzo per l’Italia agli Europei Under 20

Notizia in breve

Durante la quinta giornata degli Europei Under 20 di lotta a Skopje, due atlete italiane hanno conquistato il bronzo nelle rispettive categorie femminili. Naomi Liuzzi, nella categoria fino a 53 kg, e Fabiana Rinella, nella categoria fino a 57 kg, sono salite sul podio per le medaglie di terzo posto. La competizione si è svolta in Macedonia del Nord e ha visto le atlete italiane ottenere risultati positivi in questa fase del torneo.