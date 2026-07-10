Lotta doppio bronzo per l’Italia agli Europei Under 20
Durante la quinta giornata degli Europei Under 20 di lotta a Skopje, due atlete italiane hanno conquistato il bronzo nelle rispettive categorie femminili. Naomi Liuzzi, nella categoria fino a 53 kg, e Fabiana Rinella, nella categoria fino a 57 kg, sono salite sul podio per le medaglie di terzo posto. La competizione si è svolta in Macedonia del Nord e ha visto le atlete italiane ottenere risultati positivi in questa fase del torneo.
Doppia gioia per l’Italia nella quinta giornata degli Europei U20 di lotta, proseguiti quest’oggi a Skopje, in Macedonia del Nord: medaglie di bronzo nella femminile per le azzurrine Naomi Liuzzi, nei -53 kg, e Fabiana Rinella, nei -57 kg. Nei -53 kg Naomi Liuzzi dapprima nel turno di ripescaggio supera la magiara Szonja Nemeth, sconfitta ai punti con lo score di 5-0, poi nella finale per il bronzo liquida la turca Remziye Karadag, battuta per schienamento, giunto dopo 1’53”, con l’azzurrina già in vantaggio per 10-2 in quel momento. Nei -57 kg Fabiana Rinella nel turno di ripescaggio regola ai punti la bielorussa Viktoryia Aliseyenka, battuta con lo score di 7-3, poi nella finale per il terzo posto domina la svedese Stella Hildur Soeroe, sconfitta per schienamento dopo 4’19”, quando il punteggio era già di 7-0 per l’italiana. 🔗 Leggi su Oasport.it
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