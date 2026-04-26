simone piroddu salva la lotta italiana e conquista un bronzo di valore agli europei

Durante i Campionati Europei di lotta 2026 a Tirana, l’atleta italiano ha conquistato una medaglia di bronzo, rappresentando l’unico podio della spedizione italiana. La sua vittoria è arrivata nell’ultima fase della competizione, quando l’Italia ha deciso di puntare tutto su questa strategia. La medaglia di bronzo segna il primo e unico riconoscimento ottenuto dalla squadra nazionale in questa edizione del torneo.

L’Italia sfrutta l’ultima carta a sua disposizione e si sblocca grazie a Simone Piroddu centrando la prima e unica medaglia dei Campionati Europei di lotta 2026 a Tirana. Il bronzo del 23enne sardo ha consentito alla spedizione tricolore di non chiudere a bocca asciutta la rassegna continentale, dopo che nei giorni scorsi erano arrivate tante eliminazioni immediate ed una sola finale disputata (poi persa da Enrica Rinaldi, quinta nei 76 kg). Piroddu, ieri sconfitto nettamente al debutto dall’albanese Zelimkhan Abakarov e poi ripescato grazie all’avanzamento di quest’ultimo alla finalissima (vinta stasera dal russo Zavur Uguev), ha avuto il...🔗 Leggi su Oasport.it

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