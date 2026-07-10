Una donna di 33 anni è stata uccisa a coltellate nella sua abitazione al termine di una lite. L’ex compagno, fermato poco dopo dai carabinieri, ha confessato l’omicidio. L’uomo è stato accusato di omicidio volontario pluriaggravato. La vicenda si è verificata in una località delle Marche. La donna è stata trovata con ferite da arma da taglio e sono ancora in corso le indagini.

La 33enne è stata accoltellata nella sua abitazione al termine di una lite. L’ex compagno, fermato poco dopo dai carabinieri, è accusato di omicidio volontario pluriaggravato Un nuovo femminicidio scuote le Marche.Una donna di 33 anni, Luigia Fortunato, è stata uccisa a coltellate nella sua abitazione di via Bramante, a Loreto.Per l’omicidio è stato fermato l’ex compagno, un uomo di origine tunisina di 35 anni, che si è successivamente costituito ai carabinieri. L’accusa nei suoi confronti è di omicidio volontario pluriaggravato. Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori,il delitto sarebbe maturato al culmine di una lite.La vittima, originaria di Cerignola (Foggia) ma residente da tempo a Loreto, lavorava come cameriera ed era madre di un bambino di sette anni. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Loreto, uccisa a coltellate una donna di 33 anni: l’ex compagno ha confessato

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Luigia Fortunato uccisa a coltellate dall'ex, aveva 33 anni. La lite per il figlio conteso

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