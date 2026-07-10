Un uomo è stato fermato dopo aver ucciso a coltellate una donna di 33 anni nella sua abitazione a Loreto. La vittima, madre di un bambino di sette anni, è stata trovata senza vita nella serata del 9 luglio. La polizia ha arrestato l’ex compagno della donna, coinvolto nel gesto. La comunità locale si è stretta intorno alla famiglia della vittima. Non sono stati forniti dettagli su eventuali motivazioni o altre circostanze dell’omicidio.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Tragedia nella serata del 9 luglio: la vittima è Luigia Fortunato. Una drammatica vicenda di cronaca ha sconvolto la comunità di Loreto, in provincia di Ancona, dove Luigia Fortunato, 33 anni e madre di un bambino di sette anni, è stata uccisa a coltellate nella propria abitazione durante la serata del 9 luglio. Secondo le prime ricostruzioni, il principale indiziato è l’ex compagno della donna, un cittadino tunisino di 35 anni e padre del loro figlio, che sarebbe stato fermato dai carabinieri poco dopo il delitto. L’allarme lanciato dai vicini. A far scattare i soccorsi sono stati alcuni residenti della zona, insospettiti dalla presenza di un uomo che camminava in strada con i vestiti macchiati di sangue. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Donna di 33 anni uccisa a coltellate in casa a Loreto: fermato l’ex compagno

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Donna uccisa a coltellate in casa a Messina: fermato lex compagno

Notizie e thread social correlati

Dramma a Loreto, donna di 33 anni uccisa a coltellate: fermato l'ex compagnoUna donna di 33 anni è stata colpita con un coltello durante una lite con l'ex compagno in un appartamento di via Bramante, a Loreto.

Omicidio a Loreto: donna uccisa a coltellate, fermato l’ex compagno. La direttaUna donna è stata uccisa a coltellate durante una lite con l'ex compagno in una casa a Loreto, Ancona.

Temi più discussi: Choc a Loreto, donna di 33 anni uccisa a coltellate. Il corpo trovato nel suo appartamento; Siracusa | Dramma in viale Scala Greca, donna di 33 anni trovata senza vita; Femminicidio a Loreto: donna di 33 anni uccisa in casa, fermato l’ex compagno; Civitanova Marche, 62enne ucciso in casa: arrestata la compagna.

#Femminicidio a Loreto (AN): una donna di 33 anni è stata uccisa a coltellate dall'ex compagno 35enne, nella sua abitazione. L'allarme è stato dato da alcuni residenti. L'omicida è stato immediatamente arrestato Foto archivio Ansa - X x.com

Fare il cammino la via degli dei da sola a 18 anni è possibile? reddit

Femminicidio a Loreto, donna di 33 anni uccisa a coltellate in casa: bloccato l’ex compagnoUna donna di 33 anni è stata uccisa a coltellate al culmine di una lite con l'ex compagno a Loreto, nella provincia di Ancona ... fanpage.it

Omicidio a Loreto: donna di 33 anni trovata morta in via BramanteUna donna di 33 anni è stata uccisa a coltellate nel suo appartamento di via Bramante a Loreto; un uomo di 35 anni è stato fermato dai carabinieri dopo essersi dichiarato responsabile. Sul posto sono ... notizie.it