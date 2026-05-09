Un uomo di 60 anni è stato arrestato al cimitero mentre tentava di togliersi la vita dopo aver ucciso la moglie di 56 anni con coltellate nell’abitazione alla periferia di Piacenza. La vicenda si è conclusa con l’arresto poco dopo la fuga dell’uomo, che aveva lasciato la scena del crimine. La donna è stata trovata senza vita all’interno dell’appartamento, dove viveva con i figli.

mentre tentava di togliersi la vita. È durata poco la fuga di Hako Vitanov, 60 anni, dopo aver ucciso la moglie 56enne, Milena, nell’abitazione alla periferia di Piacenza dove abitavano insieme ai figli. Da chiarire il movente del delitto, che potrebbe essere legato a dissidi familiari. A chiamare il 112, intorno alle 15,30, è stato proprio l’uomo, che ha detto: "Venite ho ammazzato mia moglie". In breve i soccorsi sono giunti al palazzo dove la famiglia macedone abita al sesto piano. I sanitari del 118, prima di entrare, hanno atteso l’arrivo dei carabinieri e dei vigili del fuoco.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Uccide la moglie a coltellate. Trovato e arrestato al cimitero

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