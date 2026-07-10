Un uomo di 35 anni ha ucciso a coltellate la sua ex compagna di 33 anni a Loreto, in provincia di Ancona. Alcuni cittadini hanno chiamato le forze dell'ordine dopo aver visto l’uomo, sporco di sangue e in stato di choc, barcollare e ammettere di aver ucciso la donna. L’uomo è stato fermato sul posto. La vittima è deceduta a causa delle ferite da arma da taglio.

La 33enne Luigia Fortunato è stata uccisa a coltellate dall'ex compagno, un tunisino di 35 anni. È successo a Loreto, in provincia di Ancona. A lanciare l'allarme sono stati alcuni cittadini che hanno notato l'uomo, sporco di sangue, barcollare instrada mentre, in evidente stato di choc, diceva di aver ucciso la sua ex ("l'ho ammazzata"). Hanno chiamato subito i carabinieri che, una volta sul posto gli uomini dell'Arma dopo aver verificato quanto era accaduto hanno portato il presunto assassino in caserma, a Porto Recanati. La Fortunato, originaria di Cerignola (Foggia), da alcuni anni viveva a Loreto, lavorando come cameriera. Insieme all'uomo avevano un bambino di sette anni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Loreto, tunisino di 35 anni uccide a coltellate l'ex compagna

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