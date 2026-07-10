Luigia Fortunato, 33 anni, è stata uccisa con diverse coltellate dall’ex compagno, un uomo di 38 anni di origine tunisina. L’omicidio è avvenuto nel suo appartamento. L’uomo si è costituito e ha confessato l’omicidio. La vittima è deceduta sul posto. La polizia ha arrestato il 38enne, che ha ammesso le sue responsabilità. La procura ha avviato le indagini.

Ancora un femminicidio nelle Marche. Si chiamava Luigia Fortunato, aveva 33 anni ed è stata uccisa con diverse coltellate dall’ex compagno, Sami Khemaies, 38enne di origine tunisina. Khemaies l’avrebbe colpita con un coltello ripetutamente, durante una lite scoppiata all’interno del loro appartamento, in via Bramante 194, a Loreto (provincia di Ancona). Tutto è avvenuto nella serata di ieri, giovedì 9 luglio, intorno alle 22. Quando i soccorritori del 118 sono arrivati sul posto, per la donna non c’era più nulla da fare. Il suo corpo è stato trovato a terra, supino, in corridoio, pieno di sangue e con diverse ferite di arma da taglio. L’allarme è stato lanciato dai vicini i quali, subito dopo il delitto, hanno notato il 38enne uscire dall’abitazione, con gli indumenti sporchi di sangue. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Loreto, Luigia Fortunato accoltellata a morte: l’ex 38enne confessa

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