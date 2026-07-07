Nella notte a Sanremo, un uomo ha chiamato i soccorsi riferendo di aver trovato la madre morta in casa. La vittima, una donna di 63 anni, è stata trovata strangolata. Le forze dell'ordine hanno arrestato il figlio, un uomo di 35 anni, ritenuto responsabile del suo omicidio. L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto subito dopo la chiamata, e l’uomo è stato condotto in questura.

Una drammatica svolta ha segnato la notte a Sanremo, trasformando quello che sembrava il disperato allarme di un figlio rimasto fuori casa in una terribile indagine per omicidio. Al termine di un lunghissimo e pressante interrogatorio, i carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Sanremo e del Nucleo Investigativo di Imperia hanno sottoposto a fermo come indiziato di delitto Filippo Oldani, ventenne milanese. L’accusa mossa dagli inquirenti, coordinati dalla Procura di Imperia, è quella di aver tolto la vita alla madre, Lorella Capano, 58 anni, il cui corpo privo di vita è stato rinvenuto nella tarda serata di ieri all’interno dell’appartamento dove la donna risiedeva. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Lorella Capano morta strangolata in casa: fermato il figlio Filippo Oldani

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