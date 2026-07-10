Lorella Capano uccisa a Sanremo il figlio 20enne Filippo Oldani ha confessato | Sono stato io è vero
Il 20enne Filippo Oldani ha ammesso di aver ucciso la madre, Lorella Capano, 58 anni, lunedì sera nell’appartamento di via Hope a Sanremo. La confessione è arrivata poco dopo il ritrovamento del corpo senza vita della donna. La polizia aveva trovato il cadavere nel pomeriggio, dopo una chiamata al 112. La dinamica dell’omicidio non è ancora stata resa nota.
Svolta nel caso dell’omicidio di Sanremo: il 20enne Filippo Oldani ha confessato di avere ucciso la madre, Lorella Capano, 58 anni, lunedì sera nell'appartamento di via Hope, a Sanremo. Il giovane aveva provato a costruirsi un alibi, andando al ristorante (da solo) subito dopo l'omicidio. Ignoto il movente. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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