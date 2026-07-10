Un uomo ha confessato di aver ucciso la madre, una donna di 58 anni, strangolandola lunedì sera nell’appartamento di via Hope, a Sanremo. La confessione è avvenuta durante l’interrogatorio di convalida dell’arresto, questa mattina in tribunale. La polizia aveva già fermato il figlio dopo il ritrovamento del corpo. La donna è stata trovata senza vita nel suo appartamento. La procura ha avviato le indagini per chiarire le modalità del delitto.

Filippo Oldani ha confessato di avere ucciso la madre, Lorella Capano, 58 anni, lunedì sera nell’appartamento di via Hope, a Sanremo. Il giovane, da quanto si apprende, lo avrebbe riferito durante l’interrogatorio di convalida dell’arresto, questa mattina durante l’udienza al tribunale di Imperia. Domani è prevista l’autopsia sul corpo della donna. Da un primo esame, la 58enne sarebbe stata strangolata. Il ventenne è in carcere, a Sanremo. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Lorella Capano, il figlio confessa l’omicidio della madre: la 58enne sarebbe stata strangolata

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Donna trovata morta in casa, il figlio confessa: Sono stato io

Notizie e thread social correlati

Lorella Capano uccisa a Sanremo: il figlio Filippo Oldani confessa l’omicidioIl 10 luglio 2026 si è appreso che Filippo Oldani ha confessato di aver ucciso la madre, Lorella Capano, 58 anni, lunedì sera nell’appartamento di...

«L’ho uccisa io», 20enne confessa l’omicidio della madre: lo strangolamento di Lorella Capano nella casa delle vacanzeUn giovane di 20 anni ha confessato di aver strangolato la madre durante una vacanza a Sanremo.

Temi più discussi: Sanremo, l'omicidio di Lorella Capano: arrestato il figlio - 1mattina News 09/07/2026; La milanese Lorella Capano morta nella casa vacanze a Sanremo: il figlio fermato per omicidio; Lorella Capano uccisa dal figlio Filippo Oldani, lo sconcerto tra i vicini di Cusago; Lorella Capano trovata morta in casa a Sanremo: l'ombra dello strangolamento e i sospetti sul figlio Filippo Oldani.

#Sanremo Il figlio 20enne ha confessato di aver ucciso sua madre, Lorella Capano, 58 anni, nella casa delle vacanze il 6 luglio scorso. Il ragazzo è accusato di omicidio volontario aggravato dal vincolo della parentela. Il gip ha disposto la custodia cautelare x.com

Lorella Capano uccisa a Sanremo: il figlio Filippo Oldani confessa l’omicidioIl ventenne, residente a Cusago vicino Milano, aveva sempre negato di avere ucciso la madre, ma è crollato durante l'udienza di convalida davanti al gip. Ora si trova in carcere, dall’autopsia sul cad ... ilgiorno.it

Lorella Capano uccisa a Sanremo, il figlio 20enne Filippo Oldani ha confessato: Sono stato io, è veroSvolta nel caso dell’omicidio di Sanremo: il 20enne Filippo Oldani ha confessato di avere ucciso la madre, Lorella Capano, 58 anni, lunedì sera nell'appartamento ... fanpage.it