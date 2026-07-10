Il Coro Lirico La Spezia sarà protagonista domani a Varese Ligure durante la sesta edizione del Symposium Corale ‘Liguria Musica Tradizioni’. L’evento si svolgerà nel borgo e vedrà il coro esibirsi come figura centrale della giornata. La manifestazione si inserisce in un appuntamento dedicato alle tradizioni musicali della regione, con l’obiettivo di valorizzare le espressioni corali locali.

Il Coro Lirico La Spezia si prepara a essere protagonista assoluto della sesta edizione del Symposium Corale ‘Liguria Musica Tradizioni’, un appuntamento di rilievo che animerà il borgo di Varese Ligure nella giornata di domani. L’evento, organizzato sotto l’egida dell’Acol (Associazione gruppi corali liguri), si configura come una delle manifestazioni più significative del panorama regionale, che celebra la ricchezza del patrimonio lirico e corale attraverso un programma che coniuga il rigore dell’approfondimento teorico con la spettacolarità dell’esecuzione dal vivo. L’evento prenderà avvio nel pomeriggio all’interno del centro storico, che ospiterà la sesta edizione del ‘Salotto Corale Ligure’. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’opera oggi e nel tempo. Posto d’onore al Coro Lirico in ’Liguria Musica Tradizioni’

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