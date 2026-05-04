Innamorati della Musica 2026 concerto lirico Un palco all' Opera

Da avellinotoday.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 9 maggio alle ore 19.15 nella Sala delle Arti a Manocalzati, l’Associazione Igor Stravinsky nell’ambito della rassegna Innamorati della Musica 2026 proporrà il concerto lirico Un palco all’Opera: famose arie d’Opera tratte da Boheme, Suor Angelica, Madama Butterfly, Manon Lescaut, Tosca e.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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