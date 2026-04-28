Il coro dell’Arena arriva al Teatro Bianchi | concerto lirico a Pescantina

A Pescantina il coro dell’Arena si esibirà al Teatro Bianchi in un concerto lirico, segnando un ritorno della tradizione musicale nella città. La serata è organizzata grazie alla collaborazione tra l’amministrazione comunale e la Fondazione Arena di Verona. Il concerto vedrà la partecipazione del coro dell’Arena, uno dei gruppi più noti nel panorama lirico italiano. La presenza del coro conferma l’interesse per la musica classica e il patrimonio culturale locale.

Il canto lirico in Italia riconosciuto Patrimonio dell’Umanità ritorna a Pescantina consolidando la collaborazione tra l’amministrazione comunale e Fondazione Arena di Verona. Il concerto si terrà nella serata di sabato 2 maggio alle 20.45 al Teatro Guido Bianchi, con ingresso libero e gratuito.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Leggi anche: Serata di beneficenza al Teatro Bianchi di Pescantina con "Il volo di Icaro" Leggi anche: Al Petruzzelli il concerto omaggio al compositore pugliese Vincenzo Lavigna dell’Orchestra e del Coro del Teatro Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Concerto lirico a Pescantina, il coro dell’Arena arriva al Teatro Bianchi; La lirica torna a Pescantina: il coro dell’Arena al Teatro Bianchi; Villafranca, lavori alla rete fognaria: chiusa via Sant’Eurosia dal 27 aprile; Benjamin Britten: quando la musica si abbandona alla poesia. La lirica torna a Pescantina: il coro dell’Arena al Teatro BianchiLirica a Pescantina venerdì 2 maggio il coro della Fondazione Arena salirà sul palco del Teatro Guido Bianchi. Ingresso libero, inizio alle 20.45. giornaleadige.it Sinnai, il coro Il Pentagramma protagonista all'Arena di VeronaIl Coro Il Pentagramma di Sinnai, diretto dai maestri Francesca Spanu e Osvaldo Zucca, ha partecipato all'Arena di Verona all’evento Il Cielo è di tutti rappresentando la Sardegna. Nella magica e ... unionesarda.it Concerto lirico a Pescantina, il coro dell’Arena arriva al Teatro Bianchi facebook Rosario Fiorello scende in campo per scongiurare la vendita da parte della Rai del Teatro delle Vittorie e lo fa con un gesto simbolico ma dal forte valore mediatico. Insieme a Fabrizio Biggio, lo showman ha affisso due cartelli davanti allo storico teatro romano x.com