Daniele Longo ha dichiarato che la Juventus non considera più un'opzione il rinnovo di Vlahovic. L’intervista è stata rilasciata a Calcionews24 e si è concentrata sulla situazione contrattuale dell’attaccante, senza ulteriori dettagli o commenti. Longo ha specificato che, al momento, non ci sono possibilità di accordo tra le parti per prolungare il contratto. La discussione si è focalizzata esclusivamente sulla posizione della società riguardo al giocatore.

di Francesco Spagnolo Intervenuto in esclusiva ai microfoni di Calcionews24, Daniele Longo ha parlato di Juventus soffermando su Vlahovic e sul rinnovo. Intervenuto in esclusiva ai microfoni di Calcionews24, Daniele Longo ha parlato di Juventus soffermandosi su Vlahovic e sulla possibilità di rinnovare con i bianconeri. Ecco le sue parole: RINNOVO VLAHOVIC – « La risposta è un po’ complessa. Partiamo da due dati di fatto: la Juventus sta trovando delle difficoltà importanti sia per chiudere l’operazione Kolo Muani che è il piano A perché ballano una decina di milioni di euro tra richieste e offerta. La Juve non vorrebbe andare oltre i 20 e il PSG chiede oltre i 30. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Longo chiude la porta al rinnovo di Vlahovic con la Juve: «Non penso che sia un’opzione per i bianconeri»

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Il rinnovo di Dusan Vlahovic alla Juventus sarebbe giusto o sbagliato

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