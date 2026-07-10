Daniele Longo | Milan piace Karetsas Vlahovic Juve oggi non è un’opzione Nazionale? Occhio a Bergomi e Albertini – ESCLUSIVA

Da calcionews24.com 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un giocatore greco, Karetsas, interessa al Milan. La Juventus oggi non valuta Vlahovic come opzione. Per quanto riguarda la Nazionale, si parla di un possibile coinvolgimento di Bergomi e Albertini. Longo ha fornito dettagli sul mercato di diverse squadre italiane e sul futuro della selezione nazionale.

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Dal mercato di Milan, Inter, Juventus, Lazio e Cagliari fino al futuro della Nazionale: il punto con il giornalista di Calciomercato.com Daniele Longo. Il calciomercato entra sempre più nel vivo e le big di Serie A continuano a lavorare per rinforzare le rispettive rose. Dal Milan, che dopo l’arrivo di Gila punta a regalare nuovi innesti offensivi a Ruben Amorim, passando per l’ Inter alla ricerca di un altro difensore, fino alla Juventus e al futuro di Dusan Vlahovic. Senza dimenticare Lazio, Cagliari e il capitolo Nazionale, con il rebus sul prossimo commissario tecnico e sul possibile direttore tecnico della FIGC. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Per fare il punto sulle principali trattative e sugli scenari più caldi del mercato abbiamo intervistato Daniele Longo, giornalista di Calciomercato. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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