Vlahovic la Juve non chiude per il rinnovo | occhio al Napoli

Notizia in breve

La Juventus non ha ancora avviato le trattative per il rinnovo di contratto di Vlahovic. Nel frattempo, il Napoli sta preparando l'acquisto di un nuovo attaccante, con Lukaku in uscita dall’Italia. La società partenopea sta valutando diverse opzioni, mentre Lucca non è considerato un’alternativa concreta al momento. È previsto un trasferimento di un giocatore offensivo a Napoli, senza conferme ufficiali sui nomi coinvolti.