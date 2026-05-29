Vlahovic la Juve non chiude per il rinnovo | occhio al Napoli
La Juventus non ha ancora avviato le trattative per il rinnovo di contratto di Vlahovic. Nel frattempo, il Napoli sta preparando l'acquisto di un nuovo attaccante, con Lukaku in uscita dall’Italia. La società partenopea sta valutando diverse opzioni, mentre Lucca non è considerato un’alternativa concreta al momento. È previsto un trasferimento di un giocatore offensivo a Napoli, senza conferme ufficiali sui nomi coinvolti.
Il Napoli regalerà un nuovo attaccante a Max Allegri, a meno di clamorose sorprese. Romelu Lukaku dovrebbe lasciare l’Italia e Lucca, per il momento, non rappresenta un’opzione valida. Il reparto offensivo va rinforzato e sulla lista di Manna ci sarebbe anche il nome di Dusan Vlahovic. Vlahovic e la Juve: il braccio di ferro continua. Vlahovic a parametro zero infiamma il mercato: il Napoli ha avviato i primi contatti ufficiali con l’entourage dell’attaccante serbo, secondo quanto rivela Tuttosport. La Juventus ritiene di aver offerto tutto quello che poteva. Vlahovic non la pensa così. Preferisce aspettare, sperando in una mossa dei bianconeri che non arriva. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Dusan Vlahovic ama la Juventus e vuole rinnovare
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