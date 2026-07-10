Roma, 9 lug. (askanews) - "Spesso si parla di IA come rischio per un impatto sociale che possa portare disoccupazione ma parlando del mondo della logistica, del nostro specifico, dove noi produciamo veicoli industriali, camion condotti da personale specializzato. Non se ne parla ma ad oggi mancano 26 mila autisti, e dieci volte in più a livello continentale. E dati del ministero dei Trasporti alla mano nei prossimi anni dovremo affrontare la mancanza del 20 o forse del 35% per cento delle patenti in vigore perchè saranno di pensionati. E le nuove generazioni non sono così numerose per coprire questo spazio, che si andrà ad aggiungere ai 25 mila autisti mancanti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Logistica, Dodoni (DAF): mancano autisti specializzati

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