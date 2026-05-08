La carenza di circa 40.000 autisti nel settore dei trasporti sta suscitando preoccupazione, mentre i giovani rappresentano solo il 2,2% di questa forza lavoro. Questa situazione rischia di mettere a dura prova la capacità di mantenere attiva la rete di trasporto pubblico e privato nelle città. Le autorità stanno valutando possibili interventi per garantire la continuità dei servizi e prevenire un blocco totale della mobilità urbana.

? Domande chiave Come può il sistema reggere con solo il 2,2% di giovani?. Quali strategie possono evitare il blocco totale della mobilità urbana?. Chi sono i nuovi attori capaci di colmare il vuoto formativo?. Perché la logistica sta diventando una professione per donne?.? In Breve In Italia mancano 12.000 autisti di autobus, pari al 13% delle posizioni totali.. Solo il 2,2% dei conducenti ha meno di 25 anni rispetto al 45% over 55.. La Job Matching Arena a Milano coinvolgerà oltre 300 studenti per l'inserimento lavorativo.. Next to the Truckers offrirà opportunità nel settore meccatronico per altri 100 studenti..? I dati Secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione in Italia: 5,2% (marzo 2026).🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Emergenza trasporti: mancano 40.000 autisti, giovani solo al 2,2%

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