Logistica in crisi | mancano 37mila autisti tra camion e mezzi pubblici

In Italia si registra una carenza di circa 37.000 autisti tra camion e mezzi pubblici, creando difficoltà nel settore logistico. La mancanza di personale sta portando a rallentamenti nelle consegne e a un aumento dei costi di trasporto. I nuovi mezzi tecnologici non stanno riuscendo ad attrarre i giovani, contribuendo a questa emergenza. Questa situazione potrebbe influenzare i prezzi dei beni alimentari, che potrebbero aumentare a causa delle difficoltà nelle consegne.

? Punti chiave Come influenzerà la carenza di autisti i prezzi dei beni alimentari?. Perché i nuovi mezzi tecnologici non riescono ad attirare i giovani?. Quali rischi corre la distribuzione nelle province senza 37mila conducenti?. Come cambierà il lavoro del camionista con l'integrazione dei sistemi smart?.? In Breve Deficit di 25mila camionisti e 12mila autisti per il trasporto pubblico locale.. Carenza di oltre 500mila figure professionali nel settore in tutta Europa.. Sara Quotti Tubi promuove carriere digitali presso Fiera Milano Rho fino al 16 maggio.. Rischio interruzione rifornimenti merci e trasporti nei comuni isolati e periferie..... 🔗 Leggi su Ameve.eu

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